На Волыни 12-летнего Максима Ткачука, который одержал победу сразу в трех номинациях престижного песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне, затравили националисты.

Например, депутат Волынского облсовета от "Свободы" Александр Пирожик регулярно репостит хейтерские статьи о мальчике, а комментаторы поливают гразью Максима и его семью.

Воспитывает мальчика бабушка Лариса Владимировна, которая рассказала "Стране", как Максим отреагировал на травлю.



- Почему Максим выбрал именно музыку? Вы его направили?



- Я не знаю, как так сложилось. Просто видели, что он поет все, что видит везде: повторяет за телевизором, рекламой. Поет ребенок и поет себе. Заниматься он начал во втором классе. Все началось, когда в первом классе он спел первую песню об учительнице на празднике "Букварык”. Потом его заметил учитель и начал его приглашать на районный конкурс "Срибни дзвиночки".



- Как Максим попал на конкурс в Лондон?



- Я не знаю, как на конкурсы попадают другие дети и кто их продвигает, но мы на свой первый конкурс решили ехать сами. Мы искали учителя. Пришли к первой, а она сказала, что там нечем заниматься… А второй учитель, на данный момент, покойный, прослушал Максима и взял его. Полгода он учился, а потом мы себе нашли конкурс в Киеве, позвонили, сказали, что нигде еще не были, но хотим поехать и посмотреть. Максим занял первое место, потом мы снова насобирали денег на дорогу и поехали на конкурс, где заняли призовое место. Так оно все и завертелось. Мы с внуком были в Миргороде, Харькове, Киеве. Потом мы увидели анонс о конкурсе в Одессе, а Максим очень хотел посмотреть на море. Кроме того, у нас там есть родственники, мы поняли, что переночевать есть где и поехали. Он там взял гран-при. За это и получил поездку в Лондон.



- Какая у внука любимая песня?



- Он очень любит песню Джамайка в украинском переводе, он с ней на многих конкурсах выигрывал. Также "Плакала калина", "Чорна вишиванка". Максим всех их любит.



- Почему выбор пал именно на песню "Смуглянка"?



- Была номинация посвященная 75-летию Великой Отечественной Войны, и решили, что неплохая песня, и парню подойдет. Они все на русском и "Катюша", "День победы", "Журавли".



- Что почувствовали, когда Максим победил?



- Сначала даже и не поверила, что такое может быть, а потом очень радовались.



- Куда следующий раз поедете на конкурс?



- У нас сейчас такой ступор, что мы ни о чем не думаем. Я не знаю, когда мы вернемся к чему-то. Мы уже даже не читаем все те комментарии.



- Поздравлял ли кто-то из чиновников?



- Нет никто не поздравлял, нас наоборот "поздравили".



- Как справились с потоком негатива?



- Нам и сейчас страшно. Мы всех комментариев не видели, но с того, что читали, то ничего хорошего нам не предвещают.



- Что вы имеете в виду?



- Читала комментарий "Растопчем" и что там еще было…



- Кто-то заступился за вас?



- В первую очередь, региональное волынское телевидение - "Аверс". Они среагировали. Этот телеканал организовывал в прошлом году детский областной конкурс "Пой за мечту", там принимали участие 119 детей и Максим этот конкурс в в Буковеле, с классом они еще на экскурсию ездили. Мы на сьемку к ним ездили. Они прочитали и заступились первыми. Соседи поддерживают, а некоторые одноклассники отнеслись также как и "свободовцы".



- Максим читал все эти комментарии? Как реагировал?



- Он читал. Реагировал по-разному. Сейчас успокоила, чтобы не обращал внимание. Он уже сегодня ходил гулять.



- Звонил кто-то из продюсеров или певцов?



- Да, пригласили Максима в апреле приехать в Киев на трехдневный тренинг Александра Пономарева.



- А почему не подали на шоу талантов? Голос дети, например.



- Это не наш уровень.



- Почему?



- Мы не задумывались, пройдет ли он, потому что там нужно иметь немалую сумму денег, а обычный конкурс – это обычный конкурс. Заплатил за дорогу и спел себе, а в шоу талантах своя специфика.



- Кем Максим видит себя в будущем?



- Певцом.