В субботу, 7 марта, в китайской провинции Фуцзянь обрушился отель, в котором на карантине находились зараженные коронавирусом Covid-19. В результате происшествия под завалами оказались десятки человек.

Об этом информирует китайское издание People's Daily China.

Обрушение отеля произошло на востоке Китая. В нем на карантине находились зараженные люди. На момент происшествия под завалы попали 70 человек, из которых 28 уже были спасены.

Видео: YouTube/ People's Daily China

Напомним, что недавно в китайском городе Ухань мужчина умер через 5 дней после выписки с диагнозом о полном выздоровления от коронавируса COVID-19.

Также мы писали, что в Китае люди для защиты от смертельного коронавируса используют все, что попадется под рукой. Так, используются кульки, бутылки из-под воды и резиновые перчатки.