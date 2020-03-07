Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу, 7 марта, покинул территорию страны, вылетев в Лиссабон.

Как передает "Страна", бывший топ-чиновник воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Самолет отправился в Португалию из аэропорта "Киев" в Жулянах.

Рейс задержали на 40 минут и экс-премьер интервью давать отказался. Он заявил нашему корреспонденту, что летит в отпуск и ничего не комментирует.

Фото: Страна

Уточним, что на данный момент неизвестна причина, по которой Гончарук покидает территорию Украины. Также остается вопрос – когда он вернется назад.

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада провела внеочередное заседание, созванное президентом. На нем были избран новый Кабмин и заслушан отчет руководителей правоохранительных органов. Новое правительство возглавил нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. С другими новыми именами и досье на будущих министров можно ознакомиться здесь.

Также "Страна" писала, что заработная плата бывшего премьер-министра Алексея Гончарука за февраль составила 44 тыс. гривен, в то время как в январе он заработал 42 тысячи гривен.