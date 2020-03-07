У лидера Демократической партии Италии Николы Зангаретти, которая входит в руководящую коалицию, подтвердили коронавирус COVID-19.

Как сообщил сам политик, он пробудет дома несколько дней, передает ANSA.

"Врачи сказали, что у меня положительный результат на Covid19 . Я в порядке, но придется остаться дома на несколько дней. Отсюда я буду продолжать следить за работой, которую предстоит сделать. Держимся и до скорой встречи", - сказал он.

Зингаретти также является президентом столичной области Лацио.

Напомним, в Италии коронавирус COVID-19 привел к смерти уже достигло 197 человек. Всего в стране заболели 4636 человек. Лидерство по количеству заражений продолжают удерживать области Ломбардия (2612 случая заражения), Эмилия-Романья (870 случаев заражения) и Венето (488 случаев заражения). Всего заражения выявлены в 21 регионе Италии.

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