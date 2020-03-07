В пятницу вечером, 6 марта, около села Вишняки, Хорольского района Полтавской области произошла смертельная авария. Столкнулись "Jeep Cherokee" и пассажирский микроавтобус "Volkswagen Lt35", который ехал из Полтавы в Пирятин. В результате аварии два человека погибли, четверо пострадали.

Об этом сообщает прес-служба полиции Полтавской области.

После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся. Но по ориентировке полицейские за 10 минут минут вычислили и заблокировали дальнейшее движение беглеца. По предварительным данным, у водителя внедорожника признаки алкогольного опьянения. Им оказался житель Киевской области 1983 года рождения.

Фото: Полиция Полтавской области

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

Ранее "Страна" писала, что в Кривом Роге парень из-за ссоры с девушкой бросился под авто.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье водитель микроавтобуса с пассажирами столкнулся с поездом.