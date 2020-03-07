Члены американского Конгресса рассмотрят вопрос о выделении Пентагоном военной помощи Украине в размере 125 млн долларов, а также предоставлении боевых патрульных катеров.

Как передает CNN, это первая часть из 250 млн долларов помощи Украине, которые были выделены конгрессменами.

Так, пакет помощи предусматривает противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера Mark VI.

"Согласно нашей политике Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса", - утверждает представитель Пентагона Карл Глисон.

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа уже больше года задерживает одобрение минимум шести коммерческих заказов Украины американским компаниям. Сделки касаются поставок оружия и боеприпасов на сумму около 30 млн долларов.

В конце января "Страна" писала, что Белый дом не планирует сокращать военную помощь Украине.