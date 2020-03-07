В субботу, 7 марта, в киевскую полицию поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Сейчас там проводится эвакуация пассажиров, на месте работают правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В связи с угрозой взрыва пассажиров пускают через подземные переходы к путям.

Напомним, последнее сообщение о минировании Центрального ж/д вокзала поступало в конце декабря 2019 года. Тогда также были эвакуированы персонал и пассажиры.

Ранее "Страна" писала, что правоохранителям в Одессе поступило сообщение о минировании целого ряда объектов, среди которых больницы, вокзалы, торговые центры и гостиницы.

Также мы рассказывали, что Соломенский районный суд Киева постановил, что мужчина, который сообщил о фейковом минировании столичного железнодорожного вокзала в 2019 году, необходимо отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу.