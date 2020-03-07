Правоохранителям в Одессе поступило сообщение о минировании целого ряда объектов, среди которых больницы, вокзалы, торговые центры и гостиницы.

Как передает пресс-служба полиции, на объекты уже были направлены следственно-оперативные группы.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент на места направлены взрывотехники и спасатели.

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