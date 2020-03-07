В Одессе аноним сообщил о минировании ТРЦ, больниц и вокзалов
Правоохранителям в Одессе поступило сообщение о минировании целого ряда объектов, среди которых больницы, вокзалы, торговые центры и гостиницы.
Как передает пресс-служба полиции, на объекты уже были направлены следственно-оперативные группы.
"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент на места направлены взрывотехники и спасатели.
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Также мы писали о том, что в Сумах Служба безопасности Украины задержала анонима, который неоднократно оставлял ложные сообщения о минировании госучреждений. Злоумышленницей оказалась 39-летняя адвокат.