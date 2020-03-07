Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами рассказал, что у него нет личного парашюта на борту, который перевозит главу государства.

Как он рассказал в интервью журналисту "КоммерсантЪ" Андрею Колесникову, у него есть опыт прыжков с парашютом.

Фрагмент интервью разговора о парашюте в издании:

Тут уже я спросил президента, о чем давно собирался:

— А у вас есть личный парашют на борту номер один? В вашем самолете?

— Нет,— признался Владимир Путин.— Чего нет, того нет.

И мне кажется, он задумался, почему же его нет.

— Но нужен ведь. Вы-то себе можете позволить.

— Но ведь нет,— пожал плечами президент.— Правда, я прыгал с парашютом.

— Когда? — переспросил я.

— В ходе подготовки в спецшколе,— добавил Владимир Путин.

— И сколько раз?

— Это секретная информация,— не пошел до конца Владимир Путин.— Прыгал!

— Но не один раз?

— Нет, не один.

Ранее мы писали, что во время визита Путина в Иваново одна из местных жительниц предложила главе государства взять ее замуж. Глава Кремля сначала растерялся, но потом перекинулся с девушкой парой фраз, которые не были слышны окружающим. После этого девушка поблагодарила президента.

Также "Страна" сообщала, что Путин 6 марта встретился с представителями общественности на Ивановском парашютном заводе "Полет". На встрече он признался, что не устал от своей работы и воспринимает ее как судьбу.