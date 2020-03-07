В Саудовской Аравии задержаны два высокопоставленных члена королевской семьи - принц Ахмед бин Абдель Азиз, младший брата короля Салмана, и Мохаммед бен Найф, племянник короля. Оба они в разное время возглавляли министерство внутренних дел. Кроме того, есть информация и о третьем задержанном из монаршей семьи - принце по имени Наваф ибн Наиф.

Об этом сообщает Aljazeera со ссылками на Wall Street Journal, Bloomberg и New York Times.

По данным изданий, королевские особы были обвинены в измене. Американские издания утверждают, что задержания прошли утром в пятницу, 6 марта. Их провели сотрудники спецслужб в масках, которые приехали к членам королевской семьи домой, а после задержания еще и провели там обыск.

Официально информация о задержаниях и об их причинах не подтверждена. Журналисты утверждают, что за арестами может стоять нынешний наследный принц Мухаммед ибн Салман, который считается фактическим правителем Саудовской Аравии. Власти страны это не комментируют.

В 2017 году принц арестовал десятки членов королевской семьи и чиновников, объявив это "борьбой с коррупцией", которая истощала казну государства.

По словам издания, наследный принц вызывал все больше вопросов среди членов королевской семьи, особенно после убийства журналиста Джамала Хашогги в 2018 году агентами Саудовской Аравии.

Источники издания говорят, что члены королевской семьи хотят заменить нынешнего принца на принца Ахмеда, единственного выжившего брата короля Салмана.

В Aljazeera утверждают, что двое из арестованных были под домашним арестом и идея, что они пытались спровоцировать какой-то переворот, очень надуманна из-за ограниченного передвижения королевских особ. Издание называет аресты "знаком нервозности правителя".

Ранее "Страна" писала, что Саудовская Аравия запретила въезд жителям соседних стран из-за коронавируса.

Также мы рассказывали, что наследный принц Саудовской Аравии помог взломать телефона основателя Amazon Безоса.