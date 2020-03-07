Депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла из-за нового коронавируса. Ее доставили в больницу в Тегеране за несколько дней до смерти.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Власти Ирана в четверг продолжили закрытие всех школ и университетов по всей стране до конца текущего иранского года (19 марта).

По последним данным, в Иране подтверждено 4 747 случаев заболевания Covid-19, умерло уже 124 человека.

Ранее "Страна" писала, что в начале марта в Иране из-за коронавируса умер первый высший чиновник.

Также мы рассказывали, что верующие жители Ирана запустили в социальных сетях флешмоб. Они выкладывают видеозаписи, на которых облизывают ворота мечетей. Цель акции - показать, что иранцы не боятся коронавируса, и пристыдить переставших посещать храмы из-за эпидемии.