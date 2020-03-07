В России зафиксировали четыре новых случая заболевания на коронавирус COVID-19. Три человека находятся в Липецке, а еще один в Петербурге.

Сейчас у зараженных нет выраженных симптомов, передает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"За последние сутки в России зарегистрировано 4 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – 3 больных в Липецке, из них 2 без выраженных симптомов, 1 больной в Санкт-Петербурге. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Чиновники уже установили круг лиц, с которыми могли контактировать зараженные. Сейчас ведутся работы по помещению данных людей под медицинскоенаблюдение.

Напомним, правительство России приняло решение с 7 марта закрыть границу с Ираном. Это сделано для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и в связи с угрозой распространения коронавируса на территории РФ.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 6 марта в России заболели коронавирусом шесть человек. Пятеро из них - в Москве.