Пытаясь уберечься от коронавируса COVID-19, китайцы используют для защиты различные подручные средства, среди которых кульки, бутылки из-под воды и резиновые перчатки.

Как передает Наталья Радулова в своем Livejojurnal, защитить китайцы пытаются даже своих домашних питомцев.

"И смех, и грех. Пока что от такой паники один плюс: благодаря активизации работы медиков в столице в январе-феврале "удалось снизить уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ: по сравнению с 2019 годом он снизился примерно на 50%", - говорится в сообщении.

Фото: radulova.livejournal.com

Ранее мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что распространение коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Также мы писали о том, что в Ухане умер вылеченный от коронавируса 36-летний пациент.