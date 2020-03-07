Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки будет отправлять на карантин наличные, которые возвращаются из Азии. Только после прохождения карантина деньги вернут в финансовую систему США. Такие меры приняты, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Региональные банки ФРС будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения.

По мнению Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "возможна" передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни. CDC рекомендует жителям США, которые возвращаются из Китая и других стран с высоким риском, оставаться дома в течение 14 дней.

В Китае и Корее, которые приказали обеззараживать банкноты местной валюты ультрафиолетовым светом или вообще уничтожать.

Ранее "Страна" писала, что ВОЗ из-за коронавируса порекомендовал не пользоваться наличными.

Также мы рассказывали, что в США выделят больше 8 миллиардов на борьбу с коронавирусом.