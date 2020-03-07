На Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в Токио, квалифицировалась 11-летняя девочка из Сирии, она будет выступать в настольном теннисе.

Как передает CNN, сирийская спортсменка будет самым молодым участником предстоящих игр.

"Поздравляем нашу чемпионку Хенд Зазу с поездкой в Токио", - говорится на странице Олимпийского комитета Сирии в Facebook.

Скриншот: facebook.com/Syrian.olympic.committee

Как известно, девочка родилась в 2009 году и занимает 155-е место в мировом рейтинге спортсменок, которые занимаются настольным теннисом.

Уточним, что самым молодым медалистом Олимпийских игр считается греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он получил бронзу в командных соревнованиях в 1896 году – на первых Играх в современной истории. На тот момент мальчику было 10 лет и 218 дней.

Видео: YouTube/Jordan Olympic Committee

Напомним, крупнейшие спортивные состязания в истории человечества - летние Олимпийские игры - оказались под угрозой из-за коронавируса Covid-19. Вполне вероятно, что Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на более поздний срок.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса Олимпиада-2020 в Токио может пройти при пустых трибунах.