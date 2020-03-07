Глава украинского государства Владимир Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. При этом он пытается затыкать дыры.

Как он рассказал в интервью The Guardian, делают это украинские власти "руками и ногами".

"…повсюду есть дыры, и руками и ногами мы пытаемся закрыть их. Вот так мы и живем. Мы закрываем дыры", - сказал он.

В то же время на сравнение с дырявым судном, утверждают журналисты, Зеленский отреагировал эмоционально и добавил: "Но мы же не тонем!".

Напомним, в сети появилось фото обложки журнала The Guardian Weekend от 7 марта 2020 года с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Страна" рассказывала, что Мендель анонсировала обложку с Зеленским в "одном из самых известных европейских журналов" накануне вечером, 6 марта.