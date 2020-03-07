В Италии умерла 39-летняя украинка из Александрии Кировоградской области. Она скончалась в больнице Неаполя из-за внутреннего кровотечения. А к гибели женщины могли привести ссора с мужем или погром в больнице.

Об этом сообщает "Обозреватель".

У 39-летней Ирины М. из Александрии осталось трое детей. Есть две версии гибели украинки. Первая – она стала жертвой домашнего насилия, но дети уверяют, что отец никогда не трогал маму. Вторая версия - что в день смерти украинки врачи не оказывали ей помощь, потому что больницу разгромили родственники 15-летнего итальянца, которого подстрелил полицейский.

По версии местных изданий, женщина попала в больницу еще 18 февраля. В отделение неотложной помощи украинка приехала с мамой, которая и рассказала, что Ирину избил супруг. А осложнения случились из-за хронических заболеваний и патологий, которыми уже страдала женщина. Пока полиция проводит расследование. Сейчас в украинских группах Италии собирают деньги на помощь семье.

Ирина и ее муж родом из Александрии Кировоградской области. Супруг женщины - бывший военный. После 2013 года в социальных сетях он публикует фото из Италии. На одних – позирует за прилавком магазина, где продаются колбасы. На других – в пекарне, потом на корабле и за рулем фуры.

Сейчас появилась новая версия смерти украинки. Говорят, что в тот день в больнице устроили погром, поэтому врачи не смогли оказать женщине необходимую помощь. Но украинцы в Неаполе говорят, что это неправда. Они добавляют, что вероятной версией гибели украинки стала семейная драма.

"Не исключаю, что Ирина могла злоупотреблять спиртным. И причиной могли быть как раз отношения с мужем. Поговаривают, что он тратил заработанное на других женщин и в последнее время денег домой не приносил. Ведь для того, чтобы содержать семью, нужно минимум 2,5 тыс. евро в месяц. Нужно заплатить за квартиру, электричество, воду, газ, еще на еду и одежду необходимо. А в семье пятеро человек", – уточняет знакомая.

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве украинка внезапно скончалась в гостях у корейца, который занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus.