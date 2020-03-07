Сегодня в американских и британских СМИ вышли сразу два интервью Владимира Зеленского. Одно касалось больше международных дел, второе - смены Кабмина и взаимоотношения с олигархами.

Президент дал оба интервью сразу после кадровой революции в Кабмине и Генпрокуратуре. При том, что послы стран Запада накануне уговаривали Зеленского не увольнять генпрокурора Руслана Рябошапку. А когда это случилось, то началась разгоняться зрада, что Зе вошел в сговор с олигархами и вообще встал на путь "пророссийского реванша".

Судя по риторике Зе в интервью - он попытался сбить волну недовольства "западных партнеров". Прежде всего жесткими заявлениями по Донбассу и России, а также клятвами не дружить с Ахметовым и Коломойским.

"Страна" разобрала ключевые моменты обоих интервью.

О чем заявил Зеленский

Главное заявление президента в интервью The Guardian - это постановка дедлайна по решению вопроса Донбасса с Россией. Зеленский отводит на это год от декабрьского саммита Нормандской четверки - то есть, по логике президента, все должно решиться максимум до конца 2020 года.

Иначе Зе сказал, что выходит из переговорного процесса с Россией. Потому что надо заниматься внутренними вопросами.

"Время идет", - заявил Зеленский журналисту, показывая на часы.

"Правительство может потратить один год на эти договоренности. Дольше уже нельзя. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию", - сказал президент.

Правда, какой будет эта запасная стратегия - Зеленский не сказал, уточнив, что их будет как минимум две. Зато Юлия Мендель сообщила, что сроки стартуют, начиная с декабрьского саммита "четверки".

"Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу по Минским соглашениям. Я не буду этого делать", - заявил президент.

Журнал сделал ремарку, что ультиматум Зеленского звучал по-трамповски.

Зе на обложке The Guardian

Во время интервью Зе вспомнил, что Путин в Париже жаловался на радикальных украинских националистов. Украинский же президент отвечал, что в России тоже есть радикалы. "Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось", - сообщил украинский президент.

Зеленский не стал скрывать, чего хочет от России - переписать Минские соглашения. Путин, как сказал Зеленский, неоднократно отказывался от его предложений по поводу компромисса по Минску.

"В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно", - сказал Зеленский.

Зе также призвал Францию и Германию стать на сторону Украины, а не "играть на двух фронтах".

Более того, слова Макрона о необходимости восстанавливать отношения с Россией у Зеленского вызвали большую настороженность, пишет издание.

По занавес Зе назвал Россию "тоталитарным режимом" и предрек смену Путина.

"Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", - предрек Зеленский.

Был в тексте с "Гардиан" еще один забавный момент. Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. При этом он пытается "руками и ногами" затыкать дыры.

"…повсюду есть дыры, и руками и ногами мы пытаемся закрыть их. Вот так мы и живем. Мы закрываем дыры", - сказал Зе.

В то же время на сравнение с дырявым судном, утверждают журналисты, Зеленский отреагировал эмоционально и добавил: "Но мы же не тонем!".

Забавные моменты были не только в тексте. Накануне выхода интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель анонсировала появление Зе на обложке "Гардиан" фото, которое вызвало фурор в соцсетях.

На нем Мендель выглядит как подруга президента, а не его спикер.

Второе интервью президента - агентству Bloomberg - было короче и касалось больше смены Кабмина в Украине. Издание обеспокоилось, что Зеленский выгнал "молодых лиц, которые были призваны покончить с коррупционным режимом в стране". И взял в правительство премьером ставленника олигарха Рината Ахметова.

В ответ на это Зе сказал, что олигархи не имеют никакого отношения к смене правительства.

Но у них можно вербовать ценных работников.

"Им принадлежит 70-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать", - сказал президент.

Зеленский пообещал "Блумбергу", что курс будет продолжен: снят мораторий на продажу земли и приняты законы, которые защитят от Коломойского "Приватбанк".

Что означают заявления Зеленского

Отчетливо видно, что Зе говорит западной прессе то, чего она хотела бы услышать.

Это и критика Минска, и громкий ультиматум Путину, и обещания неизменности экономического курса. И клятвы не возвращать "Приватбанк" Коломойскому.

Учитывая синхронность выхода обоих интервью, их инициировали на Банковой. Произошло это как раз после перезагрузки Кабмина и Генпрокуратуры, которую провел Зеленский.

Эти кадровые перестановки вызвали критику западных посольств, чьи креатуры на этой неделе массово потеряли свои посты.

После этого Зе видимо решил погасить волну зрады и заверить Запад в неизменности евроатлантического курса, который был намечен ранее.

То же самое сейчас, кстати, делают и его новые министры. На всех эфирах они говорят, что все предыдущие реформы будут продолжены.

То есть у президента явно пытаются прописать обеспкоенным западным партнерам дозу успокоительного. А вот реальные намерения Зе пока остаются непонятными.

Ведь одно дело сказать о выходе из переговоров с Россией (чего бы в США и Британии хотели). А другое дело реально выйти из Минских соглашений, на что Украина не пойдет: это международно признанный документ. И его односторонняя денонсация открывает пусть к снятию антироссийских санкций Евросоюзом.

Скорее всего после истечения срока "ультиматума Зеленского" по Минским соглашениям ситуация просто войдет в "стадию Порошенко", когда контакты будут заморожены, а на фронте продолжатся вялые перестрелки.

Но вряд ли это нужно Зеленскому, рейтинг которого во-многом держится на ожиданиях окончания войны. И последний раз он поднимался как раз после встречи с Путиным в Париже. А затем, после того, как переговоры зашли в тупик, рейтинг покатился вниз.

Сложно сказать и что будет с Коломойским, который усиленно помогал президенту сносить Кабмин Гончарука и Рябошапку, а сейчас не только не ушел с "Центрэнерго", но и пытается закрепиться на Одесском припортовом заводе. Да и с Ахметовым его союз становится все прочнее. Да и с "Оппоплатформой" "слуги народа" для снятия Рябошапки по сути вступили в ситуативный альянс.

И в свете этого и судьба Минска-2, который Зе пообещал похоронить через год, видится несколько иначе.

"На самом деле, что будет, а чего не будет зависит не от того, что сейчас говорит Зеленский в интервью Гардиан и Блумбергу. А от того, договорится ли Зеленский с МВФ и Западом или нет.

У Зеленского уверены, что деньги МВФ все равно даст.

Даже после смены правительства, генпрокурора, предстоящем увольнении главы НБУ и НАБУ, продолжении хозяйничания Коломойского на госпредприятиях и фактическом прощение его долгов Приватбанку.

Ну, может и даст. А может и не даст.

И вот тогда ситуация с Минскими соглашениями и Донбассом заиграет новыми красками", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".