Президент Украины Владимир Зеленский выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям, которые помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.

Как он рассказал в интервью газете The Guardian, некоторые пункты можно "перенести".

"В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно", - цитируют Зеленского.

Позже на данное заявление отреагировала спикер российского МИД Мария Захарова, сравнив ситуацию с общественным транспортом.

"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - уточнила она.

Скриншот: facebook.com/maria.zakharova.167

Ранее мы писали, что Зеленский пригрозил выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, если за год не будет достигнуто значительного прогресса.

А полмесяца назад Зеленский выражал уверенность в том, что ему удастся закончить войну на Донбассе за пять лет.