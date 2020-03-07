Зеленский хочет "немного перенести" пункты Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям, которые помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.
Как он рассказал в интервью газете The Guardian, некоторые пункты можно "перенести".
"В Минске есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно", - цитируют Зеленского.
Позже на данное заявление отреагировала спикер российского МИД Мария Захарова, сравнив ситуацию с общественным транспортом.
"В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится", - уточнила она.
Скриншот: facebook.com/maria.zakharova.167
Ранее мы писали, что Зеленский пригрозил выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, если за год не будет достигнуто значительного прогресса.
А полмесяца назад Зеленский выражал уверенность в том, что ему удастся закончить войну на Донбассе за пять лет.