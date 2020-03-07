"С такими друзьями". Появилось фото обложки журнала The Guardian с Зеленским
В сети появилось фото обложки журнала The Guardian Weekend от 7 марта 2020 года с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ее опубликовали в Instagram-аккаунте издания.
На обложке - Владимир Зеленский в костюме, его взгляд устремлен вдаль, в этот момент президент застегивает пиджак. "С такими друзьями. Президент Украины Владимир Зеленским был еще одним президентом, втянутым в импичмент Трампа. Теперь он наблюдает за Путиным", - сказано в подписи.
Также The Guardian Weekend опубликовал в Instagram еще четыре снимка из этой же фотосессии. На одном из них Зеленский заснят крупным планом в профиль на фоне серой стены. На другом - Зеленский сидит на столе и смеется. Еще одна фотография - с президентом Украины в профиль, но на этот раз он на фоне интерьера. Последний кадр - с Зеленским в полный рост, он держит руку в кармане.
Скриншот: Instagram/ guardianweekend
Напомним, Мендель анонсировала обложку с Зеленским в "одном из самых известных европейских журналов" накануне вечером, 6 марта.