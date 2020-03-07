Происшествие случилось в ночь на субботу, 7 марта, на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. По информации наших источников в МВД, около 3 часов утра, от местных жителей поступил сигнал в пожарную охрану и полицию о том, что на бульваре горит автомобиль "Volkswagen".

Прибывшие пожарные потушили машину, однако моторный отсек успел выгореть дотла, и восстановлению автомобиль не подлежит. По предварительным выводам причина пожара - поджог. Как позже выяснилось, сожженный автомобиль принадлежал сотруднику Голосеевского управления полиции.

Сейчас следствие выясняет, был ли это намеренный акт мести сотруднику полиции, либо же хулиганская выходка без привязки к профессии хозяина сгоревшей машины. По данным наших источников, месть полицейскому маловероятна - так как его работа в полиции не была связана с расследованиями уголовных производств и вообще контактами с подозреваемыми и задержанными.

Он отвечал за материально-техническое обеспечение на службе. Вероятнее всего, это случайное совпадение и виновники не знали, чью машину они жгут, либо же это месть по другим личным мотивам не связанным с полицейскими делами, поэтому сейчас дело расследуют по статье 194 УК Украины - Умышленная порча чужого имущества.

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