Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился пресекать попытки нелегальных мигрантов пробраться в Грецию через Эгейское море, поскольку этот маршрут опасный.

Как передает Daily Sabah, береговая охрана Турции даже раскритиковала своих греческих коллег за то, что они не помогают бороться с мигрантами.

"Согласно распоряжению президента, мигрантам не будут выдаваться разрешения на пересечение Эгейского моря, так как этот маршрут – опасный", - говорится в сообщении береговой охраны.

Уточняется, что береговая охрана Греции не просто игнорирует предложение сотрудничества, а и требует возвращения мигрантов к берегам Турции.

Напомним, что после обострения под сирийским Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне.

Также мы сообщали, что руководство Греции обвинило турецкие власти в том, что они используют нелегальных мигрантов из Сирии для укрепления своей геополитической позиции.

Также "Страна" писала, что власти Турции гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы.