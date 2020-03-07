Эрдоган запретил пускать мигрантов в Грецию через Эгейское море из-за опасности маршрута для них
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился пресекать попытки нелегальных мигрантов пробраться в Грецию через Эгейское море, поскольку этот маршрут опасный.
Как передает Daily Sabah, береговая охрана Турции даже раскритиковала своих греческих коллег за то, что они не помогают бороться с мигрантами.
"Согласно распоряжению президента, мигрантам не будут выдаваться разрешения на пересечение Эгейского моря, так как этот маршрут – опасный", - говорится в сообщении береговой охраны.
Уточняется, что береговая охрана Греции не просто игнорирует предложение сотрудничества, а и требует возвращения мигрантов к берегам Турции.
Напомним, что после обострения под сирийским Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне.
Также мы сообщали, что руководство Греции обвинило турецкие власти в том, что они используют нелегальных мигрантов из Сирии для укрепления своей геополитической позиции.
Также "Страна" писала, что власти Турции гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы.