Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новые назначения в правительстве Украины, несмотря на то, что перестановки заставили нервничать инвесторов. Президент заявил, что такие перестановки нужны стране в долгосрочной перспективе и на него никак не влияют украинские олигархи.

Об этом сам Зеленский заявил изданию Bloomberg.

Как пишет издание, инвесторы переживают по поводу того, что "молодые лица, которые были призваны покончить с коррупционным режимом в стране", ушли из правительства и сейчас их место занимают те, кто был при пришлых властях, в том числе - и при власти Януковича.

Зеленский говорит, что кадровые изменения, которые произошли на этой неделе, были неверно истолкованы и это не возвращение к олигархическому режиму Януковича.

Bloomberg пишет, что из-за перестановок в Кабмине новый кредит МВФ для Украины в размере 5,5 миллиардов долларов отложили на несколько месяцев. Западные инвесторы опасаются, что приход новых министров в правительство - звоночек о том, что олигархия начинает сильно влиять на политику страны. Это опасение усиливается из-за слухов о влиянии олигарха Игоря Коломойского на Зеленского.

Кроме того, новый премьер-министр Денис Шмыгаль был связан с энергетической компанией, принадлежащей Ринату Ахметову, самому богатому человеку Украины. Но Зеленский говорит, что олигархи не имеют никакого влияния на его правительство.

"Им принадлежит 70% -80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать", - сказал президент.

Новое правительство имеет широкие возможности доказать, что сомневающиеся неправы.

Президент говорит, что новая команда столкнется с повышенным вниманием со стороны избирателей и большим скептицизмом со стороны рынков.

Зеленский берет на себя ответственность за некоторые ключевые начинания, пишет СМИ. Он обещает снять мораторий на продажу земли и принять законы, которые защитят от Коломойского Приватбанк.

Кроме того, Зеленский намекнул, что в руководстве Нацбанка тоже могут быть перестановки, если нынешние менеджеры не выполнят то, что от них требует президент.

Напомним, что среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании, созванном президентом, приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и утвердила список вице-премьеров и министров Кабмина под началом нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кроме того, были уволены генеральный прокурор Руслан Рябошапка и директор НАБУ Артем Сытник. В ЕС расценили увольнения как политическое вмешательство в деятельность антикоррупционных и правоохранительных органов и назвали недопустимой.