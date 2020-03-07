На лайнере Grand Princess, где нашли зараженных коронавирусом, находится 49 украинцев - МИД
На борту лайнера "Grand Princess", на котором обнаружили коронавирус находится 49 граждан Украины. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - говорит он.
Сейчас лайнер "Grand Princess" находится на рейде у берегов Северной Калифорнии. На борту судна 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).
Пассажиров лайнера проверят на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.
Местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на Covid-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также категории лиц, имеющих первые признаки респираторной инфекции.
Ранее "Страна" писала, что в Норвегии поместили в карантин круизный лайнер с более чем тысячей пассажиров на борту.
Также мы рассказывали, что авиакомпания Lufthansa из-за коронавируса отменит около 50% рейсов.