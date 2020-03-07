На борту лайнера "Grand Princess", на котором обнаружили коронавирус находится 49 граждан Украины. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера "​​Grand Princess" находится 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - говорит он.

Сейчас лайнер "Grand Princess" находится на рейде у берегов Северной Калифорнии. На борту судна 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).

Пассажиров лайнера проверят на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне.

Местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна. Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на Covid-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также категории лиц, имеющих первые признаки респираторной инфекции.

Ранее "Страна" писала, что в Норвегии поместили в карантин круизный лайнер с более чем тысячей пассажиров на борту.

Также мы рассказывали, что авиакомпания Lufthansa из-за коронавируса отменит около 50% рейсов.