Не успели улечься страсти вокруг исполненной волынским школьником "Смуглянки", как на Западной Украине разгорелся новый языковой скандал.

Львовский лицей №45, одну из четырех школ города с русским языком обучения, обвиняют в отказе полностью переходить на "мову". Лицей объявил о наборе первоклассников в русскоязычные классы.

Националисты устроили настоящую травлю и сыплют угрозами в адрес педагогов. И это при том, что в январе Верховная Рада приняла закон о среднем образовании, который разрешает учиться на русском языке в начальных классах. Правда, он еще не подписан президентом.

"Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании разрешает это делать. Поэтому нарушений нет", - заявила "Стране" директор лицея №45 Наталия Мельник.

Это учебное заведение - крупнейший русскоязычный лицей на западе Украины, в котором учится около тысячи учеников больше двух десятков национальностей. Он считается одним из самых лучших школ во Львове.

Но в последние годы лицей постоянно становится жертвой националистических атак, педагогов обвиняют в пропаганде "русского мира" и "русификации украинских детей".

"Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов", - написал на своей странице в Facebook "активист"-националист Игорь Девбич.

В прошлом году лицей обвиняли в том, что он набрал всего один украиноязычный первый класс из 4 возможных.

Также "хейтеры" напоминают об опросе родителей учеников лицея о том, желают ли они перейти на украинский язык обучения: 80% категорически отказались, а во многих классах вообще не было ни одного желающего перейти на "мову".

Националисты возмущаются, что Львовский городской совет постоянно выделяет средства на деятельность лицея, а в этом году "русскому" учебному заведению купят современный 3D принтер.

"Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов", - возмущается Игорь Девбич.

Ранее националисты негодовали по поводу музея Пушкина в школе, который в результате закрыли.

"В музее были уникальные материалы о Пушкине и Галичине, где его произведения впервые напечатали на польском языке. Сейчас там есть экспозиция "Литературный Львов", - рассказывает директор лицея Наталья Мельник.

Кстати, в лицее также есть "шекспировский кабинет" английского языка, а в аудитории украинского языка и литературы собтрана коллекция пысанок со всего мира.

По словам Мельник, радикалы периодически призывают "сжечь, расстрелять" лицей и ищут некую "тайную комнату русского мира".

"Приходили даже из ОУН на экскурсию по кабинетам украинского языка и истории и защиты Отечества. Обвинения в украинофобии несправедливы: наши ученики постоянно участвуют и побеждают в в олимпиадах по украинскому языку, в конкурсах имени Петра Яцыка и Шевченко. На здании лицея висят мемориальная доска погибшему в АТО бывшему ученику Юрию Кругликову, а все стенды и стенгазеты - на украинском языке", - говорит Мельник.

Что касается финансирования, то, по словам директора, лицею выделяют столько же, как и другим школам, частично на нужды заведения сдают деньги родители.

То есть придраться вроде не к чему. Тем не менее в националистической среде и в соцсетях разгорается зрада.

"Разогнать ту школу, к чертям собачьим", - пишет в одной из львовских групп Facebook Олег Сыпитый.

"Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают", - негодует Руслан Потицкий.

"Враги", - так пишет о лицеистах Игорь Кравец.

"Сжечь нафиг такой лицей со всем кодлом", - призывает львовянка Наталья Безпалюк.

"Когда-то были еврейские погромы во Львове, скоро придется делать москальские погромы и гнать это быдло обратно на восток домой", - грозится Анатолий Юнак.

"Закрыть этот "маскальський" лицей. Пусть валят в Рашу", - поддакивает Оля Побигушка.

Но и защитники лицея не боятся высказывать свое мнение.

"А что плохого в музее Пушкина? Не была в лицее, но знаю нескольких выпускников - патриоты и прекрасно знают государственный язык", - пишет львовянка Ирина Шовак.

"В школе царит "культ Пушкина"? Как они посмели воспитывать детей на образцах классической литературы? Лучше бы гимну научили! Вот и поедут выпускники лицея в Польшу на клубнику - и будут "Ще не вмерла" напевать, чтобы поднять патриотический дух", - иронизирует психолог Майя Гринченко.