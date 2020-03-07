В пятницу, 6 марта, в подъезде дома в Житомире нашли тело бывшего военного 95-й бригады, участника боевых действий Олега Котенко. Мужчину, которому было 46 лет, застрелили.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на источники в полиции.

По информации издания, инцидент произошел около 15:00. Тело обнаружили в подъезде многоэтажки по проезду Академика Тутковского. У мужчины 1973 года рождения было огнестрельное ранение.

Фото: Facebook/ Олег Кот

В Отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Житомирской области сообщили, что рядом с телом находилась оружие. По данному факту возбуждено уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство".

Фото: Facebook/ Олег Кот

Между тем, как пишет издание Fresh News, Котенко работал в сфере строительства, и якобы совсем недавно заявлял о каких-то махинациях в этой сфере. Также имел связи в политических кругах, какое-то время работал в компании "Фаворит".

Известно также, что за несколько дней до смерти Олег Котенко попал в автокатастрофу. В результате ДТП мужчина получил травмы, кроме него в аварии никто не пострадал.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как под Киевом в доме экс-главы МИДа Леонида Кожары застрелился бывший председатель правления "Интера" Сергей Старицкий. Мужчина приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.