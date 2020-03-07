"Одним из самых известных европейских журналов", появление президента Украины Владимира Зеленского на обложке которого анонсировала 6 марта его пресс-секретарь Юлия Мендель, оказался британский The Guardian.

Статья с заголовком "Владимир Зеленский: "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится" выйдет в номере журнала от 7 марта. На главном фото - Владимир Зеленский, он сидит на столе и смеется.

Скриншот: theguardian.com

Внутри статьи - еще два снимка с этой фотосессии. На них Зеленский снят в том же интерьере: он поправляет пиджак и держит руку в кармане.

Фото: theguardian.com

Напомним, в прошлом году фото Зеленского появилось а обложке Time, он был изображен "в ловушке между Путиным и Трампом".

Также мы писали, что Зеленский и Трамп c боеголовкой в руках попали на итоговую обложку The Week.