Из-за распространения коронавируса COVID-19 упал спрос на авиабилеты. Поэтому немецкая авиакомпания Lufthansa и ее дочерние компании в ближайшее время отменяют до половины рейсов.

Об этом сообщает DW.

Этот шаг обусловлен падением спроса на авиабилеты, сообщила компания в пятницу, 6 марта. Решение коснется всех дочерних авиакомпаний - Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Компания хочет снизить негативные финансовые последствия, связанные с эпидемией. В целях снижения расходов авиаперевозчик временно приостановил прием на работу новых сотрудников. Кроме того, компания ведет переговоры с профсоюзами, чтобы избежать увольнений, предложив персоналу разнообразные модели неполной занятости.

Авиаперевозчик днем ранее сообщил об отмене рейсов в израильские аэропорты Тель-Авив и Эйлат, продлении приостановки полетов на материковую часть Китая и в Иран, а также сокращении рейсов в Гонконг и Южную Корею.

Коронавирус проник уже более чем в 90 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 6 марта в мире выявлено свыше 100 000 случаев заражения.

Ранее "Страна" писала, что лоукостер Wizz Air отменил большую часть рейсов в Италию из-за коронавируса.

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