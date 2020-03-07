"Чтобы пересажать всю эту шоблу". Нардеп Дубинский назвал Андрея Смирнова оптимальным кандидатом на должность генпрокурора
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что оптимальным кандидатом на должность генерального прокурора Украины был бы замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.
Об этом депутат заявил в прямом эфире телеканала "Наш", отвечая на вопрос ведущей, кто бы, по его мнению, мог быть достойным представителем на эту должность.
"Мне кажется, что генеральный прокурор должен быть таким человеком с яйцами, который готов прийти, взять и по закону и абсолютно в рамках своих полномочий заниматься расследованием преступлений. Сейчас, исходя из общения, которое у меня было с различными представителями нашей партии, околопрокурорскими чиновниками, то мне очень нравится Андрей Портнов как генеральный прокурор. Но мы понимаем, что это невозможно, как политическое решение", - сказал Дубинский.
В качестве альтернативы он предложил заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова: "Это человек, который в ОП отвечает за судебно-прокурорскую вертикаль и правоохранительные органы. По-моему, вполне прекрасный кандидат для того, чтобы пересажать всю эту шоблу", - заявил нардеп.
Также Дубинский уточнил, что мешает назначить Портнова: "Во-первых, это политическое решение. Если на него президент будет готов, это был бы классный вариант, я бы его поддержал. Но я думаю, что это дискуссионный вопрос, а нам нужно сейчас быстро перейти к работе Генеральной прокуратуры, как и к работе Кабмина, как и к нормальной работе парламента", - уточнил политик.
Фрагмент речи Дубинского о Портнове и Смирнове - с 09:20. Видео: YouTube/ НАШ
Андрея Смирнов - известный украинский адвокат. Во времена президентства Петра Порошенко защищал многих людей, которых подвергали политическим репрессиям. В частности, лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана, экс-главу фракции Партии Регионов Александра Ефремова, главного редактора "Страны" Игоря Гужву.
Напомним, что в четверг, 5 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку с должности генпрокурора Руслана Рябошапку. В течение недели назывались различные имена преемника. В частности, в них фигурировал экс-юрист "Квартала 95" Сергей Ионушас, а также глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова.
Сам же Ионушас сообщил, что нового генпрокурора назначат не ранее, чем через неделю. Он также позитивно отозвался о работе Руслана Рябошапки.