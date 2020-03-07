Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что оптимальным кандидатом на должность генерального прокурора Украины был бы замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

Об этом депутат заявил в прямом эфире телеканала "Наш", отвечая на вопрос ведущей, кто бы, по его мнению, мог быть достойным представителем на эту должность.

"Мне кажется, что генеральный прокурор должен быть таким человеком с яйцами, который готов прийти, взять и по закону и абсолютно в рамках своих полномочий заниматься расследованием преступлений. Сейчас, исходя из общения, которое у меня было с различными представителями нашей партии, околопрокурорскими чиновниками, то мне очень нравится Андрей Портнов как генеральный прокурор. Но мы понимаем, что это невозможно, как политическое решение", - сказал Дубинский.

В качестве альтернативы он предложил заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова: "Это человек, который в ОП отвечает за судебно-прокурорскую вертикаль и правоохранительные органы. По-моему, вполне прекрасный кандидат для того, чтобы пересажать всю эту шоблу", - заявил нардеп.

Также Дубинский уточнил, что мешает назначить Портнова: "Во-первых, это политическое решение. Если на него президент будет готов, это был бы классный вариант, я бы его поддержал. Но я думаю, что это дискуссионный вопрос, а нам нужно сейчас быстро перейти к работе Генеральной прокуратуры, как и к работе Кабмина, как и к нормальной работе парламента", - уточнил политик.

Фрагмент речи Дубинского о Портнове и Смирнове - с 09:20. Видео: YouTube/ НАШ

Андрея Смирнов - известный украинский адвокат. Во времена президентства Петра Порошенко защищал многих людей, которых подвергали политическим репрессиям. В частности, лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана, экс-главу фракции Партии Регионов Александра Ефремова, главного редактора "Страны" Игоря Гужву.

Напомним, что в четверг, 5 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку с должности генпрокурора Руслана Рябошапку. В течение недели назывались различные имена преемника. В частности, в них фигурировал экс-юрист "Квартала 95" Сергей Ионушас, а также глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова.

Сам же Ионушас сообщил, что нового генпрокурора назначат не ранее, чем через неделю. Он также позитивно отозвался о работе Руслана Рябошапки.