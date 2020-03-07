Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна Европы будет налаживать отношения с Россией, то скоро перестанет поддерживать Украину. Так он прокомментировал последние политические инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, который хочет "сближаться с Москвой".

Об этом сообщает The Guardian.

По словам издания, Зеленский высоко оценивает вклад Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в поиски путей решения кризиса, связанного с вмешательством России на территорию украинского Донбасса. Но Зеленский обеспокоен тем, что президент Франции старается наладить отношения с РФ.

"Здесь нельзя играть на двух фронтах", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что российская сторона анализирует заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости сближения с Москвой.

Также мы рассказывали, что президент Франции Эмманюэль Макрон по своей инициативе поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу ситуации в Идлибе.