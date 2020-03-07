Жители села Мостище, которые атаквали сьемчную группу канала Интер, оказались членами евангельской секты. Скриншот из видео
Жители села Мостище, которые атаквали сьемчную группу канала Интер, оказались членами евангельской секты. Скриншот из видео

"Страна" вчера рассказывала, как на Ивано-Франковщине жители села Мостище заблокировали сьемочную группу "Интера". Ситуация шла к насилию, и только вмешательство полиции смогло его предотвратить. 

Журналисты разбирались, как идет незаконная добыча красного камня в уникальном природном заповеднике - Днестровском каньоне. И, возможно, именно потому жители местных сел, имеющие на этом доходы, враждебно восприняли приезд корреспондентов. 

Но выяснились и другие интересные подробности инцидента. 

Оказалось, что деревня Мостище - один из центров протестантской секты "кашкетников", которые живут закрытыми христианскими общинами на западе Украины. 

Они чем-то похожи на аналогичные сообщества амишей в Америке или духоборов в России. 

"Страна" разбиралась в этой истории. 

В окружении людей с топорами

Инцидент с крестьянами произошел в начале марта. Журналисты приехали на Прикарпатье разбираться, как уничтожают охраняемые государством уникальные горные пласты Днестровского каньона.

Добыча камня идет там в промышленных масштабах. Особенно много его на берегу Днестра в Мостище. Ивано-франковские экологи говорят, что если так будет продолжаться дальше, что горы, которые образовывались миллионы лет, уничтожат за десять лет. 

Камни отсюда добывают для декоративных нужд. Карпаты активно строятся, и куда сбывать продукцию есть. 

Груды щебня и камней лежат в Мостище прямо возле местных усадеб. Взрослое население деревни, которое нигде не работает, промышляет в основном именно этим. 

Поэтому на вопросы журналистов отвечали настороженно. А потом идентифицировали их как опасность.

"Съемки сюжета об уничтожении Днестровского каньона превратились в съемки голливудского триллера. Уже через несколько минут к нашей съемочной группе сбежались все жители Мостища. Нас и нашу машину взяли в осаду и более часа не выпускали из села", - говорится в сюжете "Интера".

Пришлось вызывать полицию, которая приехала довольно быстро. Тем временем к журналистам начали подходить мужчины, вооруженные топорами (видимо поэтому полицейские и прибыли оперативно, зная местные нравы). 

Тем более, что люди, живущие здесь, спаяны не только экономическими интересами. 

Светские и темные. Царство "кашкетников"

Мостище - один из центров протестантской секты кашкетников. Эта религиозная община живет в ряде сел Ивано-Франковской и Тернопольской областей. 

Кроме Мостища, представители этого сообщества живут в деревнях Будзин и Делева Тлумацкого района Ивано-Франковской области. А также в Сновидове, Возилове, Стенке, Космирине и Соколове Бучацкого района Тернопольщины. 

Все это район речки Днестр. 

"Кашкетник" - это ироничное название сектантов со стороны других жителей этого региона.  Мужчины у них носят с младых ногтей и до старости темные фуражки в знак смирения перед богом - в переводе на украинский язык "кашкеты".

Сами они называют себя проще - верующими. 

Это сообщество пятидесятнического толка (одно из самых молодых и радикальных проявлений протестантизма). Ближе всего они к американским "амишам" - общине анабаптистов, которые живут в закрытом от внешнего мира режиме, женятся лишь на себе подобных и не признают ряд благ цивилизации. 

"Кашкетники" тоже выступают против электричества и предметов научно-технического прогресса - компьютеров, автомобилей и так далее. Их женщины с детства носят на голове яркие, цветастые платки.  

Кашкетники фото

Общины максимально закрыты, и если кто-то из них выходит и начинает вести нормальную жизнь, родственники могут от него отвернуться.

Истоки этой религиозной группы изучены мало. Известно, что евангелисты появились тут в 1920-х годах. Причем пришло это движение из России. По легенде, первую общину основал бывший солдат австрийской армии из украинцев, который во время первой мировой попал к русским в плен. И вернувшись в родные места начал проповедовать Евангелие. 

Более-менее серьезно за общины протестантов у Днестра брались в 60-х годах при СССР. Там их называли, конечно, не кашкетниками, а "пятидесятниками и иеговистами". 

документы КГБ СССР

Кстати, именно в те годы секта получает второе дыхание: начинается электрификация сел на Западной Украине, туда проводят радио, ТВ и так далее. Во главе течения против модернизации стал "пророк" Иван Деркач.

Деркач побывал в немецком плену во время войны, но бежал оттуда, и после возвращения уехал работать на Донбасс. Потом вернулся и начал проповедовать отказ от мирских благ. 

Ближе к 1975 году оформился раскол на светских евангелистов, которые пользовались благами цивилизации, хотя и сохраняли между собой строгие правила, и "темных" - тех, кто пошел за Деркачом (это, кстати, еще одно употребляемое в регионе название "кашкетников"). 

От "темных" и берут свое начало современные кашкетники. Деркач у них почитается родоначальником движения и даже чудотворцем, умевшим исцелять и предсказывать (утверждается, что он предрек распад Союза и проигрыш Януковича на первом Майдане).

Умер он совсем недавно - в 2009 году и похоронен в селе Космирин. 

Кашкетники в селе Космирин

Кашкетники в селе Космирин

Как вспоминают те, кто знал Деркача - он не ссорился с советской властью. И когда к нему приезжали местные чиновники, он рассказывал им, что учит тому же, что и советские законы: не красть, не убивать, помогать ближнему. 

Поэтому репрессий против "кашкетников" не было. Единственное исключение - это отказ некоторых молодых людей идти в армию. Тогда они получали свой тюремный срок за уклонение. 

Секта почти не принимала членов со стороны, зато исповедовала умножение общины через многодетность. "Женщина, как и земля, должна плодоносить каждый год", - учил Деркач. У него самого было 16 (!) детей. Рождаемость в селах единоверцев - даже сейчас самая высокая в регионе: в одном селе Стенка на две тысячи жителей в год рождается сто детей. 

После смерти "пророка" жизнь "кашкетников" стала чуть более открытой для мира: дети начали посещать школы, приходится пользоваться и техникой. Включая мобильные телефоны, без которых никуда не берут на работу. 

А вот религиозные практики сектантов - похожи на то, что у других евангелистов: позднее крещение в 16 лет, молитвы на каждое дело, отсутствие выпивки и шумных праздников, зато - пышные похороны, куда приходит полсела помолиться. 

Хоронят "кашкетников" на обычных кладбищах. Могилы их легко различить - нет надгробий и крестов: просто холмики, заросшие травой. 

Кладбище Космирин

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