"Страна" вчера рассказывала, как на Ивано-Франковщине жители села Мостище заблокировали сьемочную группу "Интера". Ситуация шла к насилию, и только вмешательство полиции смогло его предотвратить.

Журналисты разбирались, как идет незаконная добыча красного камня в уникальном природном заповеднике - Днестровском каньоне. И, возможно, именно потому жители местных сел, имеющие на этом доходы, враждебно восприняли приезд корреспондентов.

Но выяснились и другие интересные подробности инцидента.

Оказалось, что деревня Мостище - один из центров протестантской секты "кашкетников", которые живут закрытыми христианскими общинами на западе Украины.

Они чем-то похожи на аналогичные сообщества амишей в Америке или духоборов в России.

"Страна" разбиралась в этой истории.

В окружении людей с топорами

Инцидент с крестьянами произошел в начале марта. Журналисты приехали на Прикарпатье разбираться, как уничтожают охраняемые государством уникальные горные пласты Днестровского каньона.

Добыча камня идет там в промышленных масштабах. Особенно много его на берегу Днестра в Мостище. Ивано-франковские экологи говорят, что если так будет продолжаться дальше, что горы, которые образовывались миллионы лет, уничтожат за десять лет.

Камни отсюда добывают для декоративных нужд. Карпаты активно строятся, и куда сбывать продукцию есть.

Груды щебня и камней лежат в Мостище прямо возле местных усадеб. Взрослое население деревни, которое нигде не работает, промышляет в основном именно этим.

Поэтому на вопросы журналистов отвечали настороженно. А потом идентифицировали их как опасность.

"Съемки сюжета об уничтожении Днестровского каньона превратились в съемки голливудского триллера. Уже через несколько минут к нашей съемочной группе сбежались все жители Мостища. Нас и нашу машину взяли в осаду и более часа не выпускали из села", - говорится в сюжете "Интера".

Пришлось вызывать полицию, которая приехала довольно быстро. Тем временем к журналистам начали подходить мужчины, вооруженные топорами (видимо поэтому полицейские и прибыли оперативно, зная местные нравы).

Тем более, что люди, живущие здесь, спаяны не только экономическими интересами.

Светские и темные. Царство "кашкетников"

Мостище - один из центров протестантской секты кашкетников. Эта религиозная община живет в ряде сел Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Кроме Мостища, представители этого сообщества живут в деревнях Будзин и Делева Тлумацкого района Ивано-Франковской области. А также в Сновидове, Возилове, Стенке, Космирине и Соколове Бучацкого района Тернопольщины.

Все это район речки Днестр.

"Кашкетник" - это ироничное название сектантов со стороны других жителей этого региона. Мужчины у них носят с младых ногтей и до старости темные фуражки в знак смирения перед богом - в переводе на украинский язык "кашкеты".

Сами они называют себя проще - верующими.

Это сообщество пятидесятнического толка (одно из самых молодых и радикальных проявлений протестантизма). Ближе всего они к американским "амишам" - общине анабаптистов, которые живут в закрытом от внешнего мира режиме, женятся лишь на себе подобных и не признают ряд благ цивилизации.

"Кашкетники" тоже выступают против электричества и предметов научно-технического прогресса - компьютеров, автомобилей и так далее. Их женщины с детства носят на голове яркие, цветастые платки.

Общины максимально закрыты, и если кто-то из них выходит и начинает вести нормальную жизнь, родственники могут от него отвернуться.

Истоки этой религиозной группы изучены мало. Известно, что евангелисты появились тут в 1920-х годах. Причем пришло это движение из России. По легенде, первую общину основал бывший солдат австрийской армии из украинцев, который во время первой мировой попал к русским в плен. И вернувшись в родные места начал проповедовать Евангелие.

Более-менее серьезно за общины протестантов у Днестра брались в 60-х годах при СССР. Там их называли, конечно, не кашкетниками, а "пятидесятниками и иеговистами".

Кстати, именно в те годы секта получает второе дыхание: начинается электрификация сел на Западной Украине, туда проводят радио, ТВ и так далее. Во главе течения против модернизации стал "пророк" Иван Деркач.

Деркач побывал в немецком плену во время войны, но бежал оттуда, и после возвращения уехал работать на Донбасс. Потом вернулся и начал проповедовать отказ от мирских благ.

Ближе к 1975 году оформился раскол на светских евангелистов, которые пользовались благами цивилизации, хотя и сохраняли между собой строгие правила, и "темных" - тех, кто пошел за Деркачом (это, кстати, еще одно употребляемое в регионе название "кашкетников").

От "темных" и берут свое начало современные кашкетники. Деркач у них почитается родоначальником движения и даже чудотворцем, умевшим исцелять и предсказывать (утверждается, что он предрек распад Союза и проигрыш Януковича на первом Майдане).

Умер он совсем недавно - в 2009 году и похоронен в селе Космирин.

Кашкетники в селе Космирин

Как вспоминают те, кто знал Деркача - он не ссорился с советской властью. И когда к нему приезжали местные чиновники, он рассказывал им, что учит тому же, что и советские законы: не красть, не убивать, помогать ближнему.

Поэтому репрессий против "кашкетников" не было. Единственное исключение - это отказ некоторых молодых людей идти в армию. Тогда они получали свой тюремный срок за уклонение.

Секта почти не принимала членов со стороны, зато исповедовала умножение общины через многодетность. "Женщина, как и земля, должна плодоносить каждый год", - учил Деркач. У него самого было 16 (!) детей. Рождаемость в селах единоверцев - даже сейчас самая высокая в регионе: в одном селе Стенка на две тысячи жителей в год рождается сто детей.

После смерти "пророка" жизнь "кашкетников" стала чуть более открытой для мира: дети начали посещать школы, приходится пользоваться и техникой. Включая мобильные телефоны, без которых никуда не берут на работу.

А вот религиозные практики сектантов - похожи на то, что у других евангелистов: позднее крещение в 16 лет, молитвы на каждое дело, отсутствие выпивки и шумных праздников, зато - пышные похороны, куда приходит полсела помолиться.

Хоронят "кашкетников" на обычных кладбищах. Могилы их легко различить - нет надгробий и крестов: просто холмики, заросшие травой.