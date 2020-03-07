Одна из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа Это уже второй отказ (первый был 26 февраля) Кузьменко проходить экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В сообщении говорится, что сначала Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение полиграфа, но 26 февраля отказалась из-за желания присутствия при этом определенного ею адвоката, который 25 и 26 февраля был занят другими делами.

"4 марта Юлия Кузьменко и его адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос", - говорится в сообщении.

Она не отказывается от проведения экспертизы "в другой любом учреждении с привлечением независимых международных экспертов.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении фигурантам дела.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Также мы рассказывали, что Нацполиция засекретила информацию о подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.