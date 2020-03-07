Во время земельных работ коммунальщики нашли человеческие останки в центре Киева. Кости обнаружены в правительственном квартале, в Мариинском парке.

Об этом сообщает Информатор.

Сотрудники Киевзеленстроя во время своей работы в Мариинском парке, рядом с которым находится Верховная Рада, выкорчевывали пенек спиленного дерева недалеко от памятника участникам январского восстания. В этот момент в земле они увидели предметы, похожие на кости.

В земле лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку. Сколько кости пролежали в земле и другие детали случившегося предстоит выяснить полицейским.

Фото: Информатор

Ранее "Страна" писала, что под Кропивницким обнаружили обезглавленный труп возле стога сена.

Также мы рассказывали, что в Киеве на территории частного дома обнаружили труп мужчины без лица.