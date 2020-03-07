На лайнере, который пришвартовался у берегов США, нашли коронавирус у 21 человека
Коронавирус нового типа Covid-2019, который вызывает атипичную пневмонию, нашли у 21 пассажира лайнера Grand Princess. Лайнер сейчас находится у берегов Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает CNN.
"У 21 человека из тех, кто был протестирован на коронавирус, был положительный результат".
Тестировали 46 пассажиров, у остальных результат отрицательный. Всего на лайнере находятся 2500 пассажиров. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус.
Лайнер совершил 2-недельную поездку на Гавайи из Сан-Франциско и должен был по графику вернуться в США в воскресенье.
Ранее "Страна" писала, что число заболевших коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 100 тысяч.
Также мы рассказывали, что все 12 тысяч сотрудников штаб-квартиры Apple отправились работать домой из-за коронавируса.