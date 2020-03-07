Коронавирус нового типа Covid-2019, который вызывает атипичную пневмонию, нашли у 21 пассажира лайнера Grand Princess. Лайнер сейчас находится у берегов Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает CNN.

"У 21 человека из тех, кто был протестирован на коронавирус, был положительный результат".

Тестировали 46 пассажиров, у остальных результат отрицательный. Всего на лайнере находятся 2500 пассажиров. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус.

Лайнер совершил 2-недельную поездку на Гавайи из Сан-Франциско и должен был по графику вернуться в США в воскресенье.

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