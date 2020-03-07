За сутки пятницы, 6 марта боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных. Один военный погиб на неустановленном взрывном устройстве, трое военнослужащих получили боевое поражение, один был ранен.

Об этом сообщает прес-служба штаба ООС на Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности группировки "Восток":

Дважды рядом с Авдеевкой.

Два раза вблизи Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций - недалеко от населенного пункта Зайцево.

С началом суток 7 марта российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что больных людей из "ДНР/ЛНР" на подконтрольную Украине территорию не пустят.

Также мы рассказывали, что штаб ООС опроверг информацию о возвращении на позиции у Петровского.