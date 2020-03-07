В Черновицкой области с подозрением на инфицирование коронавирусом COVID-19 госпитализированы шесть человек. Однако официально диагноз подтвержден только у одного больного.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

"На Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом. Больной чувствует себя хорошо, его состояние стабильное. Одну женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 6 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы. Она жаловалась на высокую температуру и головную боль. У пациентки взяли анализы и отправили в Киев", - передает пресс-служба ОГА.

По состоянию на 19:30 пятницы результатов анализов шести госпитализированных с подозрением на новый вирус еще не было.

Также власти региона провели мониторинговые визиты в инфекционные отделения центральных районных больниц, обсудили с председателями районных госадминистраций мероприятия по предотвращению распространения коронавируса в области и провели обучение по дезинфекции междугородных транспортных средств.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах привлекут к ответственности женщину, которая соврала журналистам о коронавирусе.

Также мы писали, что в Украине с момента выявления первого заболевшего было 9 случаев подозрения на коронавирус, однако они не подтвердились.