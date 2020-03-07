Защищенность рук в течение дня зависит не только от частоты их мытья, но прежде всего - от качества самого процесса.

Ведь несколько секунд под протоком воды без мыла не в силах очистить кожу от вредных бактерий, рассказывает журналист Daily Mail.

Так, на ладонях могут оседать бактерии гриппа, коронавирус, ротавирус и даже сальмонеллы.

Чтобы определить, как правильно мыть руки для защиты организма, журналистка The Daily Mail Дженни Ег провела эксперимент с использованием ультрафиолетовой лампы и геля, имитирующий прилипания бактерий на коже.

Поскольку жидкость содержит частицы аналогичные бактериям, она проявляется под ультрафиолетовым светом белым цветом. Что дает понимание того, насколько эффективна техника мытья рук.

До мытья

Когда рядом нет мыла, мы просто полощем руки под потоком воды. А по осязаемости полотенца - отрясаем руки, чтобы они быстрее высохли.

Как показывает исследование, такой метод не приносит эффективного результата.

После трехсекундного мытья рук под водой, они остаются полностью покрытыми бактериями. Небольшое количество загрязнения смылась по бокам пальцев, а больше геля осталось у кутикулы.

Быстрого полоскания никогда не бывает достаточно.

Каждый должен правильно мыть руки, особенно после посещения туалета ", - подтверждает докторша Лиза Екерли, ведущий специалист по гигиене, профессор Университета Солфорда.

Шесть секунд мытья водой без мыла

В исследовании отмечается, что 6 секунд - среднее время, которое люди тратят на мытье рук.

Но этого также недостаточно для эффективного удаления бактерий, хотя результат оказался лучше, чем предыдущий. Большая концентрация бактерий осталась на верхней части руки, вокруг кольца, под ногтями и кутикулой.

На этот раз количество бактерий уменьшилась также из-за использования полотенца.

Национальная служба здоровья Великобритании рекомендует мыть руки минимум 15 секунд. Примерно столько же времени нужно потратить на то, чтобы дважды спеть Happy Birthday.

При этом нужно протирать руки ладонями к ладони, а затем чередовать пальцы при чистке, чтобы обеспечить чистоту всех участков.

Большинство людей, как правило, пропускают области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца.

Шесть секунд мытья водой с мылом

Мыло - это важнейший компонент при мытье рук. Мыло не убивает бактерий, а избавляется от них. Это потому, что один конец молекулы мыла присоединяется к воде, а второй - к грязи.

Итак, во время полоскания рук с мылом, вода снимает мыло, беря с собой грязь, - объясняет доктор Вал Кертис, специалист по гигиене и охране здоровья Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Использование мыла также усиливает действие трения во время мытья.

Это объясняет уменьшение количества геля, после шести секунд мытья рук с мылом.

15 секунд мытья водой с мылом

Исследователи Мичиганского государственного университета обнаружили, что лишь 5% респондентов моют руки в течение 15 секунд.

За это время человек моет те участки рук, на которые обычно не обращают внимания, например, запястья.

После 15 секунд мытья рук, загрязнение стало гораздо меньше.

Единственные белые части - это полумесяцы вокруг кутикулы, пятно на поверхности большого пальца и мизинце.

30 секунд мытья водой с мылом

Эта техника мытья рук оказалась наиболее действенной, но продолжалась необычно долго.

Стоит отметить, что с рук не смылись абсолютно все бактерии.

Например, загрязнение осталось вокруг кутикулы.

В Центре контроля и профилактики заболеваний в США отмечают, что для удаления вредных бактерий достаточно 15-30 секунд мытья.

Как сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 100 тысяч.

Еще отметим, что в Москве выздоровел первый больной коронавирусной инфекцией из Китая.