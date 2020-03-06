Правоохранители задержали двоих мужчин, которых подозревают в зверском убийстве 25-летней харьковчанки. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По версии следствия, 29 февраля погибшая вышла из дома с рюкзаком и мобильным телефоном, но домой так и не вернулась. На следующий день ее нашли в бетонной трубе под дамбой возле речки Уда, недалеко от Станционной улицы. У девушки было обгоревшее тело, а также много ножевых ранений в области головы и шеи.

Задержанные 30-летний и 27-летний местные жители признались в убийстве. По их словам, целью преступления стало завладение личным имуществом погибшей.

"Задержанные рассказали, что еще в феврале спланировали преступление, чтобы завладеть имуществом девушки. 29 февраля они встретились с ней, а после распития алкогольных напитков пригласили прогуляться у реки. Там мужчины нанесли девушке множество ударов разбитой бутылкой, а тело спрятали в трубу и подожгли", - сообщили следователи.

По данным правоохранителей, справившись со своей жертвой, злоумышленники забрали личные вещи убитой и скрылись с места происшествия.

Полиция расследует уголовное дело по ч.4 ст.187 "Разбой" и ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса. Подозреваемым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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