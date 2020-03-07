Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью ежедневной британской газете The Guardian. В беседе с журналистом он пригрозил выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, если за год не будет достигнуто значительного прогресса.

Интервью было опубликовано 6 марта на сайте The Guardian.

Глава государства отвел на решение вопроса по Донбассу год.

"Время идет. Правительство может потратить один год целиком на все соглашение. Затем оно должно быть претворено в жизнь. Больше времени у нас нет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не может потратить "все пять лет" своего президентства на Минские соглашения и что переговоры по Донбассу отвлекают его от внутренней повестки.

"Я не отдам мои пять лет, которые мне выделил украинский народ, чтобы работать над Минскими соглашениями", - заявил президент.

Он выразил недоумение, что Владимир Путин отказывается от предлагаемых Киевом компромиссов и требует от украинской стороны выполнять минские договоренности.



"В "Минске" есть пункты, если мы их немного подвигаем, что в этом плохого?" - спросил Зеленский.

Также он сообщил, что на случай выхода Украины из переговоров у него есть два-три варианта действий.

Говоря о встрече с Путиным в декабре прошлого года, Зеленский заявил, что на ней было несколько эмоциональных моментов и ему удалось донести до российского президента свою точку зрения.

"Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось", - сообщил украинский президент.

Не далее как полмесяца назад Зеленский выражал уверенность в том, что ему удастся закончить войну на Донбассе за пять лет.

А незадолго до этого он поручал Кабмину разработать меры по мотивации молодежи в "ЛДНР".