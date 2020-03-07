Зеленский пригрозил выйти из переговоров с Россией по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью ежедневной британской газете The Guardian. В беседе с журналистом он пригрозил выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, если за год не будет достигнуто значительного прогресса.
Интервью было опубликовано 6 марта на сайте The Guardian.
Глава государства отвел на решение вопроса по Донбассу год.
"Время идет. Правительство может потратить один год целиком на все соглашение. Затем оно должно быть претворено в жизнь. Больше времени у нас нет", - сказал Зеленский.
Он добавил, что не может потратить "все пять лет" своего президентства на Минские соглашения и что переговоры по Донбассу отвлекают его от внутренней повестки.
"Я не отдам мои пять лет, которые мне выделил украинский народ, чтобы работать над Минскими соглашениями", - заявил президент.
Он выразил недоумение, что Владимир Путин отказывается от предлагаемых Киевом компромиссов и требует от украинской стороны выполнять минские договоренности.
"В "Минске" есть пункты, если мы их немного подвигаем, что в этом плохого?" - спросил Зеленский.
Также он сообщил, что на случай выхода Украины из переговоров у него есть два-три варианта действий.
Говоря о встрече с Путиным в декабре прошлого года, Зеленский заявил, что на ней было несколько эмоциональных моментов и ему удалось донести до российского президента свою точку зрения.
"Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось", - сообщил украинский президент.
Не далее как полмесяца назад Зеленский выражал уверенность в том, что ему удастся закончить войну на Донбассе за пять лет.
А незадолго до этого он поручал Кабмину разработать меры по мотивации молодежи в "ЛДНР".