Зеленский и Мендель. Фото: Facebook/ Iuliia-Mendel

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель разместила в Facebook совместное фото с Владимиром Зеленским в шикарном интерьере. 

Таким образом Мендель анонсировала выход 7 марта "одного из самых известных европейских журналов" с Зеленским на обложке. А в качестве тизера (то есть рекламного сообщения, построенного как загадка) опубликовала общее с ним фото. Добавив, что сама она на обложке не появится.

Тизер обложки журналаСкриншот из Facebook Юлии Мендель

На странице "Процишин офіційний" тут же сделали фотоколлаж, прифотошопив вместо лица Мендель голову известной американской порноакрисы Саши Грей.

Фотошоп с Сашей Грей

В другом варианте фотожабного тизера Мендель стоит рядом с президентом США Рональдом Рейганом.

Фотожаба с Рейганом и Мендель

Ранее "Страна" рассказывала, как  пресс-секретарь президента вела в соцсети трансляцию выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, повернув изображение на 90 градусов.

Мы также сообщали, что в декабре Зе появился на обложке авторитетного американского журнала Time.

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