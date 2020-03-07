Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель разместила в Facebook совместное фото с Владимиром Зеленским в шикарном интерьере.

Таким образом Мендель анонсировала выход 7 марта "одного из самых известных европейских журналов" с Зеленским на обложке. А в качестве тизера (то есть рекламного сообщения, построенного как загадка) опубликовала общее с ним фото. Добавив, что сама она на обложке не появится.

На странице "Процишин офіційний" тут же сделали фотоколлаж, прифотошопив вместо лица Мендель голову известной американской порноакрисы Саши Грей.

В другом варианте фотожабного тизера Мендель стоит рядом с президентом США Рональдом Рейганом.

Ранее "Страна" рассказывала, как пресс-секретарь президента вела в соцсети трансляцию выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, повернув изображение на 90 градусов.

Мы также сообщали, что в декабре Зе появился на обложке авторитетного американского журнала Time.