В маршрутке, следовавшей из Киева в Бровары, мужчина напал на девушку-полицейскую из-за того, что она ему отказала.

Об этом говорится в сообщении портала "Киев оперативный".

Отмечается, что она отказала "индивиду" в "ухаживании".

"Работник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила, чтобы он не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать", - говорится в сообщении.

Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой была носовое кровотечение, оказали посильную помощь.

На место происшествия оперативно прибыли столичные работники полиции и задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины.

Им оказался "хорошо известный" для полиции Киевщины житель Броваров. Он неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области Андрея Небытов с просьбой принять меры к его бывшей жены, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой, требовал привлечь их к уголовной ответственности.

Однако, во время проведения досудебного расследования уголовного производства такие заявления не нашли своего объективного подтверждения. Как выяснилось, мужчина уговаривал специально в свою экс-жену и сына, требовал проведения судебно-медицинской экспертизы, а сам неоднократно поднимал на них руку. В дальнейшем данное уголовное производство полиция направила с обвинительным актом в суд. Сейчас продолжаются судебные заседания.

За разбойное нападение на работника полиции Киевщины столичными правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

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