Члены нового правительства появились в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", в том числе министр социальной политики Марина Лазебная. Она много сказала об индексации пенсий, но не смогла сказать, когда проведут перерасчет.

На это обратил внимание Telegram-канал "Политика Страны".

Лазебная произнесла много слов и дала немало обещаний. Но так и не назвала конкретной даты, когда будет проведена индексация пенсий.

Видео: YouTube/ Shuster online

Чиновница лишь смогла сказать, что в течение года индексация обязательно состоится. Однако то же самое говорил и Алексей Гончарук. Между тем пенсионеры ждали перерасчета с 1 марта.

Отсрочка индексации стала одной из причин недовольства Владимира Зеленского старым правительством. Но новое наступает на те же грабли: раздает пустые обещания, избегая конкретики.

Ранее "Страна" рассказывала, что в эфире того же шоу премьер Денис Шмыгаль пообещал продолжить медреформу Супрун. Также он заверил своего предшественника Арсения Яценюка, что не будет покупать газ у России.