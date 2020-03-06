Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 100 тысяч
Количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек. Из них 55 тысяч уже выздоровели, а более трех тысяч скончались.
Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Издание привело точные данные о распространении болезни: в мире зарегистрировано 100 701 случай заражения, выздоровели 55 191 человек. Не менее 3 454 человек умерли.
Показатели зараженных по странам следующие:
- Китай - 80 714 (скончались 3 045).
- Южная Корея - 6 593 (42).
- Иран - 4 747 (124).
- Италия - 4 636 (197).
- Япония - 381 (+706 человек на корабле Diamond Princess; умерших - 6 и 6).
- Германия - 639.
- Франция - 577 (12).
- Испания - 360 (5).
- США - 233 (14).
- Великобритания - 163 (1).
Ранее "Страна" писала о предупреждении ВОЗ, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.
Мы также цитировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что он считает ложным уровень смертности от коронавируса 3,4%.