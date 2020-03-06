Больше половины заболевших коронавирусом выздоровели. Фото: Xinhua

Количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек. Из них 55 тысяч уже выздоровели, а более трех тысяч скончались.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Издание привело точные данные о распространении болезни: в мире зарегистрировано 100 701 случай заражения, выздоровели 55 191 человек. Не менее 3 454 человек умерли.

Статистика заражения коронавирусом

Показатели зараженных по странам следующие:

  1. Китай - 80 714 (скончались 3 045).
  2. Южная Корея - 6 593 (42).
  3. Иран - 4 747 (124).
  4. Италия - 4 636 (197).
  5. Япония - 381 (+706 человек на корабле Diamond Princess; умерших - 6 и 6).
  6. Германия - 639.
  7. Франция - 577 (12).
  8. Испания - 360 (5).
  9. США - 233 (14).
  10. Великобритания - 163 (1).

Ранее "Страна" писала о предупреждении ВОЗ, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Мы также цитировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что он считает ложным уровень смертности от коронавируса 3,4%.

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