Количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек. Из них 55 тысяч уже выздоровели, а более трех тысяч скончались.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Издание привело точные данные о распространении болезни: в мире зарегистрировано 100 701 случай заражения, выздоровели 55 191 человек. Не менее 3 454 человек умерли.

Показатели зараженных по странам следующие:

Китай - 80 714 (скончались 3 045). Южная Корея - 6 593 (42). Иран - 4 747 (124). Италия - 4 636 (197). Япония - 381 (+706 человек на корабле Diamond Princess; умерших - 6 и 6). Германия - 639. Франция - 577 (12). Испания - 360 (5). США - 233 (14). Великобритания - 163 (1).

Ранее "Страна" писала о предупреждении ВОЗ, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Мы также цитировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что он считает ложным уровень смертности от коронавируса 3,4%.