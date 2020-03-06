В сирийском Алеппо начали реставрацию каравансарая XVI века, который пострадал в ходе затяжной, но уже вероятно близкой к завершению войны.

Комплекс под названием Хан Аш-Шуна построили еще в 1546 году. Он является одним из красивейших и самых аутентичных старинных Алеппо. На нём издревле продавались многочисленные местные самодельные товары алеппинской культуры, сообщает политолог-востоковед Илья Куса в своём телеграм-канале "Усы Асада".

Древнее здание пострадало во время артиллерийских обстрелов в ходе сражения за Алеппо в 2013-2016 годах.

Как он выглядел до войны (2011):

Фото: t.me/AssadStash

Как Хан Аш-Шуна выглядит сейчас:

Фото: t.me/AssadStash

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