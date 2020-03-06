Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль стал гостем политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Во время своего выступления он затронул тему реформы в сфере здравоохранения.

Шлыгаль заявил, что реформа, начатая Ульяной Супрун, будет продолжаться. Он мотивировал свою позицию тем, что сворачивать на полпути бессмысленно.

"Мы уже прошли половину пути, было бы глупо возвращать все назад", - сказал Шмыгаль.

Видео: YouTube/ Shuster online

Вчера в эфире другого ток-шоу, "Право на власть", новый министр здравоохранения Илья Емец тоже высказал свое отношение к медреформе. Судя по его словам, сворачивать ее он не собирается, но хочет "сделать некоторую эволюцию", чтобы и пациенты, и врачи остались довольны переменами.

Ранее "Страна" рассказывала, как Шмыгаль согласился с советами Арсения Яценюка не сотрудничать с Россией и ни за что не сокращать расходы на оборону.