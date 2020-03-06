Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 9,3% - до $45,34 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

В последний раз цена нефти находилась ниже $46 за баррель 25 июня 2017 года.

За день Brent потеряла в цене более $4,6.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 8,6% - до $41,95 за баррель.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. РФ, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

При этом Bloomberg полагает, что альянс России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ подошел к завершению. Интересы больше не совпадают, и Россия готова к более низким ценам, чем саудиты.

"Россия отказалась подчиниться воле Саудовской Аравии. Эр-Рияд хотел сократить производство. Но у Москвы была другая идея. Бюджет Кремля более устойчив к низким ценам, чем у стран Ближнего Востока. Россия также утверждала, что дешевая нефть поможет уничтожить конкуренцию со стороны американской сланцевой нефти и отвернет инвесторов от вложения в эти компании", - пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией в ОПЕК.

Ранее сообщалось, что разногласия в ОПЕК+ по борьбе с влиянием коронавируса существенно сдвинули цены на нефть