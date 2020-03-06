"И в мыслях не было". Шмыгаль пообещал Яценюку не снижать военные расходы
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" пообщался с одним из своих предшественников Арсением Яценюком. Последний предостерег Шмыгаля от сотрудничества с Россией, а глава Кабмина полностью согласился с ним.
На диалог гостей Шустера обратил внимание Telegram-канал "Политика Страны".
Яценюк призвал Шмыгаля ни в коем случае не верить Российской Федерации, а также перекрыть импорт электроэнергии оттуда, не покупать у россиян газ и ни при каких обстоятельствах не сокращать расходы на оборону.
Шмыгаль с этими тезисами полностью согласился.
"Даже мыслей таких не было", - отчеканил премьер-министр в ответ на предостережения Яценюка по поводу России и сокращения расходов на оборону.
Видео: YouTube/ Shuster online
Вчера премьер тоже побывал в эфире ток-шоу - на сей раз это было "Право на власть". На нем он сделал громкое заявление о необходимости возобновить поставки воды в Крым.
После поднявшейся в соцсетях истерики порохоботов Шмыгаль поспешил отречься от своих слов.