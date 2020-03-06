Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" пообщался с одним из своих предшественников Арсением Яценюком. Последний предостерег Шмыгаля от сотрудничества с Россией, а глава Кабмина полностью согласился с ним.

На диалог гостей Шустера обратил внимание Telegram-канал "Политика Страны".

Яценюк призвал Шмыгаля ни в коем случае не верить Российской Федерации, а также перекрыть импорт электроэнергии оттуда, не покупать у россиян газ и ни при каких обстоятельствах не сокращать расходы на оборону.

Шмыгаль с этими тезисами полностью согласился.

"Даже мыслей таких не было", - отчеканил премьер-министр в ответ на предостережения Яценюка по поводу России и сокращения расходов на оборону.

Видео: YouTube/ Shuster online

Вчера премьер тоже побывал в эфире ток-шоу - на сей раз это было "Право на власть". На нем он сделал громкое заявление о необходимости возобновить поставки воды в Крым.

После поднявшейся в соцсетях истерики порохоботов Шмыгаль поспешил отречься от своих слов.