В Москве выздоровел мужчина, вернувшийся с коронавирусом из поездки по Италии. Скоро его выпишут из больницы.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заместительницы градоначальника Анастасии Раковой.

"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции", - сказала журналистам Ракова.

Между тем накануне, 5 марта, в столице РФ поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города привели в режим повышенной готовности. Власти города считают, что такая мера позволит избежать широкого распространения коронавирусной инфекции.

К вечеру 6 марта в Москве зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие прилетели из Италии. У четырех пациентов легкие симптомы болезни, один находится в состоянии средней тяжести. А еще днем в пятницу сообщалось о пяти случаях инфицирования в российской столице.

С завтрашнего дня РФ закрывает границу с Ираном из-за вируса.