Из-за коронавируса и смены правительства стоимость ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины упала. За два дня варранты упали в цене почти на 10%. Доходность еврооблигаций выросла в среднем почти на 1 процентный пункт.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

На вечер пятницы, 6 марта, ВВП-варранты стоили около 90% от номинала. Две недели назад за них давали 107,5% от номинала. Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4% годовых, 2021 - 4,6%, 2022 - 4,9%, 2023 - 5,75% и в 2025 - 6,3% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 6,5%, в 2026-2027 годах - 6,7-6,856%, а с погашением в 2032 году - 7,2%.

Ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 1,6 п.п. Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% от номинала, сейчас котируются примерно по 90% от номинала, потеряв за день около 4,3%.

Ранее "Страна" писала, что гривна падает из-за коронавируса и обвала ВВП.

Также мы рассказывали, что Минфин отменил проведение аукциона по размещению гособлигаций.