В американском мегаполисе Нью-Йорк в пятницу зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Теперь общее число инфицированных в городе достигло 33 человек.

Об этом сообщает телеканал NBC New York.

За последние несколько дней число заразившихся в городе увеличилось в три раза.

Все новые инфицированные контактировали с адвокатом с Манхэттена, который считается первым официально зарегистрированным заразившимся в Нью-Йорке.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, пациенту, которому поставили диагноз позже остальных, за пятьдесят лет. У него проявились легкие симптомы заболевания. Медики устанавливают круг его общения и контакты, которые он, возможно, имел, уже будучи заразным.

Всего в штате Нью-Йорк, на территории которого расположен город, заболели 44 человека. Девять из них находятся на обязательном карантине.

Как писала "Страна", к 4 марта в США вирус проник в 13 штатов, больше всего зараженных оказалось в Калифорнии и Вашингтоне.

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